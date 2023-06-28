Больше так продолжаться не может: дочь и внучка Ларисы Долиной решили от нее съехать

Дочь и внучка певицы Ларисы Долиной решили от нее съехать. Родственники жили вместе в московской квартире артистки с того времени, как исполнительница разошлась с последним мужем.

Они решили переехать в другое жилье, хотя всем членам семьи было комфортно существовать на одной территории.

У дочери Долиной есть свое жилье: все это время оно простаивало. Там сделали ремонт.

«Мы долго оттягивали их переезд. Потому что они не хотели расставаться. И я очень не хотела, чтобы они уезжали», - призналась певица сайту mk.ru.

Она понимает, что дальше так не могло продолжаться: внучке нужна своя комната. К тому же жилплощадь Долиной не слишком просторная. В квартиру к певице иногда приходят ученики.

Артистка считает, что решение о переезде – «совершенно правильное».

Обеспечить отдельное пространство для внучки Долина не может: «у меня просто нет места», призналась она. Родные люди долго оттягивали это событие, но семья планирует ездить друг к другу в гости.

Ранее Долина рассказала, как ее дочь увезли на скорой спустя три дня после появления на свет.