Певица Лайма Вайкуле запустила продажу билетов на антироссийский фестиваль

Известная певица Лайма Вайкуле запустила продажу билетов на ежегодный антироссийский фестиваль «Рандеву» в Юрмале. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на PR-менеджера мероприятия Юлию Жагунову.

Мероприятие традиционно запланировано на конец июля. Стоимость билетов варьируется от 50 до 375 евро. При этом состав участников фестиваля в настоящий момент не раскрывается.

Представительница звезды уточнила, что Вайкуле намерена повысить цены на билеты в ближайшее время, однако список гостей будет неизвестен как минимум до середины апреля.

«Состав [участников] до конца не утвержден. Мы работаем над этим. Лайма вернется к апрелю, и тогда решим точно. Мы надеемся, что будут наши любимцы, которые каждый год с нами. Цены на билеты в ближайшее время вырастут», - поделилась Жагунова.

В минувшем году на фестивале «Рандеву» выступили Андрей Макаревич*(признан в РФ иноагентом), Максим Галкин** (признан в РФ иноагентом), группа «Би-2», Верка Сердючка и другие. Часть средств от продажи билетов пошла на помощь Украине.

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