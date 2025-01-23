«Изображает противницу России»: поэт Пеленягрэ объяснил, почему Вайкуле несет вздор

Поэт Виктор Пеленягрэ объяснил, почему певица Лайма Вайкуле несет вздор о России. Он заявил, что исполнительница намеренно изображает противницу России.

Комментарий поэта приводит mk.ru.

Он обратил внимание, что певица периодически негативно высказывается о России. Поэт объяснил это тем, что Вайкуле боится потерять новую «избу».

«Она несет вздор, потому что в 1991 году у нее в Латвии отняли избу по реституции. После этого она построила новую избу. И, если она сейчас не будет поддерживать оголтелых цепных псов из НАТО, то они отнимут у нее еще и эту избу. Поэтому она изображает вид, что она такая противница России», - заявил Пеленягрэ, написавший для артистки знаменитые «Я вышла на Пикадилли», «Акапулько» и другие хиты.

Виктор говорит, что Лайма его обожала. Она сама нашла поэта после того, как услышала его хит «Девочка моя». Певица дала телефон, но поэт потерял номер. Чтобы разыскать Пеленягрэ, Вайкуле подключила КГБ – найти поэта было трудно, так как он жил на съемных квартирах, прописки не было.

«И, когда она снова нашла меня, мне так стало стыдно, что я быстро написал ей несколько песен, в том числе и «Я вышла на Пикадилли», - поделился он. Сейчас поэт и певица не общаются.

Ранее Пеленягрэ высказался о певице Софии Ротару. Он назвала артистку умной женщиной и объяснил причину исчезновения.