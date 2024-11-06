Певица Лайма Вайкуле спустя год объяснила слова про «кормилицу СССР»

Певица Лайма Вайкуле объяснила слова про «кормилицу СССР», которые прозвучали год назад в интервью. Путанно, но артистка отметила, что имела в виду другое: якобы не она одна являлась кормилицей, а каждый советский человек.

Комментарий исполнительницы приводит Woman.ru.

Вайкуле указала на то, что ее высказывание страшно возмутило всех.

«Но надо же понимать! Я на себе имела в виду, что каждый человек, который тогда работал, мы просто…», - произнесла певица.

Ее собеседник продолжил фразу, что все были в несправедливых финансовых условиях. Вайкуле оценила его слова – оказалось, именно это она и хотела сказать.

«Ну конечно. Нет, они приписали, что только я, больше никого», - сказала Вайкуле.

Однако оправдания не спасли артистку от новой волны возмущения. «Хотела как лучше, а вышло как всегда», - пишут в Сети.

Ранее Вайкуле вышла на связь из Юрмалы и рассказала об урагане.