«Ее никогда не забудут»: Лайма Вайкуле вступилась за Примадонну после волны критики в ее адрес

Латвийская певица Лайма Вайкуле выступила со словами поддержки в адрес коллеги по музыкальному цеху Аллы Пугачевой. Ее возмутили слухи, порочащие честь звездной подруги, а также то утверждение, что Примадонну якобы забыли, передает StarHit.

Не так давно Пугачева побывала на фестивале в Юрмале, который организовала латвийская исполнительница. Многие тогда подумали, что народная артистка СССР снова запоет. Ходили даже слухи, что та попросила у Вайкуле 250 тысяч евро за выступление. Однако организатор мероприятия опровергла их. По ее словам, Примадонна не согласилась бы даже выйти на сцену за миллион евро, так как она решительно прекратила свою музыкальную деятельность и теперь счастлива в окружении близких.

Говоря об ажиотаже на фестивале из-за курения со звездной подругой, Вайкуле заявила, что ту никогда не забудут. Все те, кто говорил о скором забвении певицы, оказались в проигрышной ситуации. Ведь, по словам латвийской певицы, даже ролик, где она балуется с Пугачевой сигаретами, набрал 3,7 млн просмотров. Это в том числе говорит о том, что нельзя забыть то, с чем ты прожил достаточно давно. Нельзя изменить тот факт, что Пугачева стала в свое время настоящей звездой. И всем тем, кто в этом сомневается, все равно придется смириться с этим фактом.

«Ее никогда не забудут! Нельзя забыть то, с чем ты прожил всю жизнь. Поэтому можете угомониться все, кто пишет всякие гадости. Нельзя ничего поменять, Алла — звезда, и останется ей до конца вашей жизни», — заключила Вайкуле.

Ранее латвийская певица назвала условия, при которых вернется в Россию. Так, артистка считает, что до ее прилета в Москву должно случиться невозможное — повторение 90-х годов.