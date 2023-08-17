Певица Лайма Вайкуле рассказала о безопасности, в которой находится София Ротару

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала слухи об ухудшении ее отношений с коллегой Софией Ротару после ее отказа от участия в музыкальном фестивале. Артистка призналась, что они действительно сейчас не поддерживают общение, но никакой ненависти между ними нет. И ей достаточно того, что она знает – исполнительница хита «Хуторянка» в безопасности.

Вайкуле назвала глупостью новости о том, что она разругалась с Ротару из-за того, что та отказалась приезжать к ней в Латвию. По признанию вокалистки, ее старая подруга в любой момент может навестить ее, если захочет. Однако сама Лайма навязываться не собирается.

«Я знаю, что она в безопасности, и этого достаточно для меня. Если она захочет, то всегда может позвонить, а я не люблю навязываться. Придет время, надеюсь, и Софа приедет к нам, если захочет», - цитирует слова Вайкуле издание Teleprogramma.pro.

Напомним, что София Ротару уже довольно долгое время не появляется на публике и не делает никаких заявлений. Из-за этого многие поклонники даже заподозрили, что звезда столкнулась с проблемами со здоровьем. Однако, как утверждает продюсер Сергей Лавров, с певицей все хорошо, просто она сейчас предпочитает вести закрытый образ жизни. По последним данным, артистка находится вместе с родными в Киеве.

Ранее стало известно, что российские радиостанции отказались от песен Лаймы Вайкуле.