Певица Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на корпоративах олигархов из РФ

Певица Лайма Вайкуле рассказала, почему выступала на российских корпоративах перед олигархами и бизнесменами. Она заявила, что это ее работа. Да и к тому же она зачастую не знает, перед кем поет. Ее слова цитирует издание aif.ru.

В недавнем интервью вопрос про концерты в России стал для латвийской артистки крайне неудобным. Чтобы ответить на него, она пустилась в пространные размышления о том, что не ей выбирать, где петь, а где нет. Это ее профессия.

«Это моя работа. Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого — там не буду выступать, а здесь — буду», - отметила Вайкуле.

По словам вокалистки, ей даже никогда не было важно, перед кем выступать. Порой она даже не знает имя заказчика, не то, что его род действительности и национальность. Бывало, что информацию ей сообщали уже постфактум, так как она была конфиденциальна.

Впрочем, объяснения Лаймы пользователей Сети не удовлетворили. Они раскритиковали певицу и заявили, что она не могла не знать, для кого выступала.

Ранее стало известно, что песни 69-летней Лаймы Вайкуле вырезаны из всех новогодних концертов.