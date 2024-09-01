Певица Лада Дэнс удивила фанатов внешностью и рассказала о своих школьных годах. Об этом сообщает mk.ru.

Помолодевшая Лада Дэнс на днях выступила в Кремлевском дворце. Зрители тепло встретили артистку — многие отметили, что певица отлично выглядит.

«Если думаете, что поддерживать себя в форме легко, то вы заблуждаетесь», — призналась журналистам Дэнс.

Певица рассказала, что в школьные годы была хулиганкой и срывала контрольные работы. Так, однажды она сорвала у подруги острый перец, которым натерла ручки и линейки одноклассников. Из-за своей шалости Дэнс едва не угодила в больницу.

«В результате уже через несколько минут мои одноклассники стали кашлять и проситься выйти. Половина класса вышла! А себе я натерла перцем рот и чуть в реанимацию не попала. У меня раздуло лицо, будто пчелы покусали. Но контрольную я сорвала», — вспомнила она.

Ранее мы писали о том, что Лада Дэнс отреагировала на слухи о завершении карьеры.