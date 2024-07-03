«Собираю документы и пойду в суд»: Лада Дэнс отреагировала на слухи о завершении карьеры

Российская певица Лада Дэнс прокомментировала слухи о завершении музыкальной карьеры. Ее слова приводит mk.ru.

По информации источника, слухи об уходе 57-летней артистки на пенсию появились сразу в нескольких СМИ. Звезда отметила, что такие статьи очень мешают ее работе. В настоящий момент она собирает необходимые документы, чтобы подать в суд на желтую прессу.

«Вообще, такие статейки очень мешают работе, так что собираю документы и пойду в суд. Я прекрасно помню, как позвонил мне молодой человек с одного портала и в числе прочего спросил, правда ли, что я возвращаюсь на сцену. Я разозлилась, сказала этому горе-журналисту, что он в странной системе координат находится, если не видит меня в эфирах разных проектов, и бросила трубку», - заявила певица.

Исполнительница добавила, что после неудачного интервью свет увидели сразу несколько интервью, в которых говорилось, что она не планирует возвращаться на сцену.

Артистка подчеркнула, что никогда не приостанавливала концертную деятельность. Она уточнила, что музыка является ее основным источником дохода.

Ранее стало известно, что Лада Дэнс погасила долг почти в миллион рублей перед налоговой.