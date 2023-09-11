«Снится каждую ночь»: Лада Дэнс рассказала правду о ДТП и слезах 25-летнего сына после аварии

Певица Лада Дэнс рассказала правду о ДТП, которое произошло 5 августа в Подмосковье. 57-летняя артистка призналась, что случившееся снится ей каждую ночь.

За рулем в тот день был Борис Надулишняк – водитель ее близкой подруги. Мужчина влетел в две ранее столкнувшиеся машины – они не выставили знак аварийной остановки, и тот не успел сориентироваться. Он попытался уйти вправо, чтобы принять удар на себя.

Описывая момент столкновения, Дэнс рассказала: «Взрыв, хлопок и мощнейший удар по голове. Я вылетела вперед. Адская боль. И ты не понимаешь, что происходит. Мне снится это каждую ночь».

Надулишняк ни разу не созвонился с певицей и другими пассажирами, извинений не последовало. Исполнители заявила, что он был «своим» человеком, но почему-то даже не затормозил.

«Меня еще никто так не пытался непреднамеренно убить», - говорит Дэнс.

В момент аварии перелетевшая с заднего сиденья певица оказалась в ногах у пассажирки спереди. Прибывшие медики аккуратно достали ее из машины и положили на траву. Врачи поливали ее водой, чтобы пострадавшая оставалась в сознании. Этот момент Дэнс вспоминает со слезами.

Лежа на траве, певица просила позвонить детям и организаторам концерта. По признанию певицы, 25-летний сын Илья заплакал в трубку.

«Он вообще никогда не плакал. Только маленький», – поделилась она. Слова артистки приводит сайт kp.ru.

Напомним, 11 сентября Дэнс впервые после аварии появилась на телевидении. Она отказалась выходить на костылях и надела туфли на каблуках.