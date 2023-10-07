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11:03, 07 октября 2023
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Певица Лада Дэнс рассказала, без чего не может обойтись по утрам

Певица Лада Дэнс ежедневно заряжает себя аффирмациями по утрам.

Певица Лада Дэнс рассказала, без чего не может обойтись по утрам

© Starface.ru

Исполнительница хита «Девочка-ночь» Лада Дэнс поведала журналистам, без чего не может обойтись по утрам. Оказалось, что певица заряжает себя аффирмациями перед напряженными буднями, передает Пятый канал.

Летом звезда пережила страшное ДТП с участием трех машин. На сцену она вернулась спустя два месяца реабилитации. После случившегося Дэнс пересмотрела свои взгляды на многие вещи. Например, исполнительница стала больше времени уделят себе. В беседе с журналистами Лада раскрыла свои ежедневные ритуалы, позволяющие поддерживать себя в форме.

Так, по словам певицы, размеренные завтраки в сочетании с аффирмациями помогают быстро прийти в себя и начать утро с чистого листа. Главный утренний ритуал звезда назвала «сонастройкой».

«Самый главный ритуал — сонастройка. Неважно, как ты уснула, проснуться ты должна с хорошим настроением. Сначала я просыпаюсь, занимаюсь аффирмациями, делаю растяжку, а потом бегу по делам», — поведала Дэнс.

Ранее исполнительница очень удивила журналистов, покидая ресторан в Москве. Лада, избегая общения, пробежала мимо них легкой трусцой.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Пятый канал
Теги:
Лада Дэнс
ритуалы
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