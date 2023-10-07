Певица Лада Дэнс рассказала, без чего не может обойтись по утрам

Исполнительница хита «Девочка-ночь» Лада Дэнс поведала журналистам, без чего не может обойтись по утрам. Оказалось, что певица заряжает себя аффирмациями перед напряженными буднями, передает Пятый канал.

Летом звезда пережила страшное ДТП с участием трех машин. На сцену она вернулась спустя два месяца реабилитации. После случившегося Дэнс пересмотрела свои взгляды на многие вещи. Например, исполнительница стала больше времени уделят себе. В беседе с журналистами Лада раскрыла свои ежедневные ритуалы, позволяющие поддерживать себя в форме.

Так, по словам певицы, размеренные завтраки в сочетании с аффирмациями помогают быстро прийти в себя и начать утро с чистого листа. Главный утренний ритуал звезда назвала «сонастройкой».

«Самый главный ритуал — сонастройка. Неважно, как ты уснула, проснуться ты должна с хорошим настроением. Сначала я просыпаюсь, занимаюсь аффирмациями, делаю растяжку, а потом бегу по делам», — поведала Дэнс.

Ранее исполнительница очень удивила журналистов, покидая ресторан в Москве. Лада, избегая общения, пробежала мимо них легкой трусцой.