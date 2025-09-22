Певица Кристина Орбакайте впервые решила поддержать сына в разгар его развода

Певица Кристина Орбакайте решила, наконец, поддержать сына на фоне его развода. Недавно Никита Пресняков объявил об очередном концерте, который должен состояться в Нью-Йорке в сентябре. Артистка в своем личном блоге опубликовала анонс выступления наследника.

Орбакайте рассчитывает, что мероприятие посетит кто-то из ее поклонников или друзей, чтобы поддержать его в непростой период жизни. Вход на концерт будет стоить примерно 60 долларов. Организаторы пока не продали и половину билетов.

Этим летом внук Аллы Пугачевой объявил о том, что его отношения с Аленой Красновой подошли к концу, и пара подала на развод. При этом мама артиста никак особо не комментирует проблемы сына. Более того, после новости о драме в семье наследника, она не приехала навестить его в Испании, где он проводил время с семьей отца. Певица в то время также отдыхала в стране с мужем и дочерью.

После разрыва отношений с Пресняковым-младшим Алена Краснова вернулась Россию, а сам певец остался в США и погрузился в работу.

Ранее Никита Пресняков отреагировал на откровенное интервью бабушки Аллы Пугачевой.