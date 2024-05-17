Певица Кристина Орбакайте рассказала, в какую страну улетела вместе с мужем

Певица Кристина Орбакайте рассекретила свое местоположение. Оказалось, что она вновь отправилась с мужем в путешествие по Европе. В этот раз они направились в Португалию.

В личном блоге дочь Аллы Пугачевой вышла на связь с поклонниками и опубликовала новый снимок с Михаилом Земцовым. Артистка призналась, что в данный момент очень счастлива.

«Прекрасный Лиссабон, где хочется улыбаться и любоваться. Всем мира и добра», - написала Кристина в социальной сети.

К слову, в последнее время Орбакайте довольно много путешествует. Совсем недавно они ездили вместе с мужем во Францию. А уже летом певица собирается навестить звездную маму в Израиле. Туда она поедет с мини-туром. В планах у Кристины посетить несколько городов и исполнить для поклонников свои главные хиты.

Отметим, что время от времени певица приезжает и в Россию. В последний раз в Москве она была в начале года. Но после срыва нескольких выступлений вновь улетела за границу.

Ранее Кристина Орбакайте пожаловалась на критику в свой адрес.