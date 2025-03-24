Певица Кристина Орбакайте призналась, что улетела с семьей в Вену

Исполнительница разместила в соцсетях кадры с супругом и дочерью, снятыми во время прогулки по городу.

«Весенние каникулы продолжаем в Вене», — рассказала знаменитость.

У Кристины Орбакайте есть трое детей. Первого, Никиту Преснякова, она родила от композитора Владимира Преснякова. Второй сын Руслан появился на свет в отношениях с предпринимателем Русланом Байсаровым. В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова, а в 2012 году родила дочь Клавдию.

Певица улетела из России в США до начала СВО. В декабре 2023 года артистка вернулась в РФ для посещения фестиваля «Песня года». Позже появилась информация об отмене концертов исполнительницы в ряде городов.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте получала 250 тысяч долларов за выступление под фонограмму.

Также сообщалось, что Кристина Орбакайте свозила дочь в «Диснейленд» и на время снова стала ребенком.