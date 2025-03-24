НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 24 марта 2025, 16:13
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Певица Кристина Орбакайте призналась, что улетела с семьей в Вену

Певица Кристина Орбакайте призналась, что улетела с семьей в Вену

© Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News

Заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте улетела с семьей в Вену. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Певица Кристина Орбакайте призналась, что улетела с семьей в Вену

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Исполнительница разместила в соцсетях кадры с супругом и дочерью, снятыми во время прогулки по городу.

«Весенние каникулы продолжаем в Вене», — рассказала знаменитость.

У Кристины Орбакайте есть трое детей. Первого, Никиту Преснякова, она родила от композитора Владимира Преснякова. Второй сын Руслан появился на свет в отношениях с предпринимателем Русланом Байсаровым. В 2005 году Орбакайте вышла замуж за Михаила Земцова, а в 2012 году родила дочь Клавдию.

Певица улетела из России в США до начала СВО. В декабре 2023 года артистка вернулась в РФ для посещения фестиваля «Песня года». Позже появилась информация об отмене концертов исполнительницы в ряде городов.

Ранее стало известно, что Кристина Орбакайте получала 250 тысяч долларов за выступление под фонограмму.

Также сообщалось, что Кристина Орбакайте свозила дочь в «Диснейленд» и на время снова стала ребенком.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Кристина Орбакайте
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