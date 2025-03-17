Кристина Орбакайте свозила дочь в «Диснейленд» и на время снова стала ребенком

Певица Кристина Орбакайте ненадолго окунулась в детство. Российская исполнительница вместе с семьей посетила «Диснейленд» в США.

Звезда поделилась эмоциями от поездки, а также кадрами из нее в социальных сетях. Орбакайте выложила видео с мужем и дочкой Клавдией. В ролике Кристина вместе с супругом и наследницей прогуливается по парку развлечений.

Семейство насладилось прогулкой по интерактивным зонам, а также покаталось на экстремальных аттракционах. Певица даже не некоторое время почувствовала себя ребенком.

«Весенние каникулы начинаем в Диснейленде. Каждый раз, приезжая с детьми, ощущаешь себя ребенком», — написала Орбакайте.

Ранее сообщалось, что Анна Хилькевич вместе с дочерью застряла на аттракционе в Дубае. Певица с ребенком дважды столкнулась с поломками в парке развлечений.