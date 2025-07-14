Певица Кристина Орбакайте поделилась кадрами с семейного отдыха на Бали
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Певица Кристина Орбакайте в своей соцсети поделилась кадрами с семейного отдыха. На сей раз «Перелетная птица» проводит отпуск на Бали.
История путешествия уехавшей из России артистки состоит из целой серии публикаций. Сперва 54-летняя исполнительница разместила видео из здания аэропорта. На кадрах запечатлена 13-летняя дочь певицы Клавдия.
Следующее фото было сделано уже в бассейне при роскошном отеле. На них наследница Кристины вместе с отцом, российско-американским бизнесменом Михаилом Земцовым, занимаются в воде аквааэробикой.
Напомним, что с февраля 2022 года Орбакайте с мужем и дочерью живет за рубежом. Старшие дети певицы уже взрослые, поэтому живут отдельно. Также певица владеет недвижимостью в США. У знаменитости есть апартаменты на Манхэттене в Нью-Йорк. Недавно стало известно, что стоимость квартиры артистки составляет 9 миллионов рублей.
Ранее мы писали о том, как певица Кристина Орбакайте прокомментировала семейные фото дочки знаменитого модельера, Галины Юдашкиной, из токийского Диснейленда.