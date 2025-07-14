Певица Кристина Орбакайте поделилась кадрами с семейного отдыха на Бали

Певица Кристина Орбакайте в своей соцсети поделилась кадрами с семейного отдыха. На сей раз «Перелетная птица» проводит отпуск на Бали.

История путешествия уехавшей из России артистки состоит из целой серии публикаций. Сперва 54-летняя исполнительница разместила видео из здания аэропорта. На кадрах запечатлена 13-летняя дочь певицы Клавдия.

Следующее фото было сделано уже в бассейне при роскошном отеле. На них наследница Кристины вместе с отцом, российско-американским бизнесменом Михаилом Земцовым, занимаются в воде аквааэробикой.