Певица Кристина Орбакайте планирует выступить перед участниками СВО

Певица Кристина Орбакайте собирается дать концерт для участников СВО. Выступление будет организовано во время следующего приезда артистки в Россию. Об этом сообщил источник «Абзаца», ссылаясь на представителя дочери Аллы Пугачевой.

Уже довольно долгое время Орбакайте живет на две страны, поэтому довольно редко прилетает в Москву. В основном все ее визиты на Родину связаны со съемками или гастролями. Из-за этого ее обвиняют в том, что она возвращается в Россию только ради денег. Однако, как стало известно, в ближайшее время Кристина планирует обозначить свою гражданскую позицию.

Информатор СМИ рассказал, что исполнительница планирует выступить перед военнослужащими. Она готова посетить их в лечебных учреждениях. Но не во время этого визита, так как пока у нее слишком загружен график.

«Он (представитель Кристины Орбакайте – прим. «Страсти») рассказал, что уже общался с нашими силовыми структурами на предмет передачи билетов военным на концерт Орбакайте. Уточнил, что артистка любит родину и поддерживает ее во всем», - сообщил источник.

Напомним, что недавно в ДНР с концертом съездил певец Филипп Киркоров. Он отправился в госпиталь после того, как его лишили работы на телевидении за участие в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Ранее стало известно, что актриса Татьяна Бабенкова заменила Орбакайте в спектакле «Двое на качелях».