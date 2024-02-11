Молодая актриса заменит Орбакайте в спектакле «Двое на качелях» театра «Современник»

В 1962 году в театре «Современник» Галина Волчек поставила спектакль «Двое на качелях» по пьесе американского драматурга Ульяма Гибсона. Роль Гитель долгое время исполняла Чулпан Хаматова, после ее отдали Кристине Орбакайте. Но теперь и ей нашли замену в лице 32-летней актрисы Татьяны Бабенковой, известной по сериалу «Полицейский с Рублевки».

В первом составе героев Джерри и Гитель играли Татьяна Лаврова и Михаил Казаков. После появился второй состав: Лилия Толмачева и Геннадий Фролов. Затем в спектакль ввели Елену Яковлеву и Николая Попкова. Спустя годы Галина Волчек сделала новую редакцию постановки — на роль Гитель она назначила Чулпан Хаматову, а играть Джерри пригласила Кирилла Сафонова. Но после премьеры Хаматова оформила творческий отпуск, и пьеса вновь исчезла с афиши «Современника» до тех пор, пока режиссер не заменила ее Кристиной Орбакайте, пишет Kp.ru.

Но затем спектакль вновь отменяли из-за травмы лодыжки Орбакайте, болезни Сафонова, ковидных ограничений, проблем с авиаперелетами. Осложнялась ситуация еще тем, что дочь Примадонны и Кирилл Сафонов не живут в России.

Театр в итоге решил пригласить артистов, которые не только работают, но и живут в стране. В новой редакции Джерри и Гитель играют Юрий Чурсин и Татьяна Бабенкова. Чурсин известен зрителю по сериалам Хиромант", «Химик», «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Угрюм-река», «Настя, соберись!» и другим, а Татьяна Бабенкова — по роли владелицы сети спортклубов Алены в сериале «Полицейский с Рублевки».

Ранее критик Евгений Бабичев объяснил, почему в России отменили выступления Кристины Орбакайте.