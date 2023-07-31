Оплата наличными: Орбакайте готова петь перед россиянами за пять миллионов рублей

Известная певица Кристина Орбакайте готова петь перед российской публикой за пять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Напомним, что знаменитость уже более четырех месяцев отсутствует в России. Сейчас она живет в США. Там же живет ее муж Михаил Земцов и дочка Клавдия. По данным СМИ, Орбакайте имеет подробный райдер с условиями возвращения в Россию.

«Речь идет о секретных концертах в отсутствии камер, на которые певица готова приехать за пять миллионов рублей. Кристина принимает оплату наличными», – отмечается в сообщении.

Кроме этого, Кристина требует перелет бизнес-классом из Нью-Йорка, автомобиль представительского класса для передвижения, лучший отель в городе, питание по меню и конфиденциальность.

Еще есть отдельный пункт. В нем прописано, что охрана – только ЧОПовцы. Эти сотрудники должны вести контроль за съемкой во время выступления и сопровождать артистку от прилета до вылета.

Подчеркивается, что если заказчик не имеет возможности выполнить все требования Орбакайте, то ему предлагают вариант корпоратива в Турции. Там у певицы налажены контакты.

Ранее мы писали о том, что отец Кристины Орбакайте ответил раскрывшей рот дочери. Певица почти год молчала после переезда матери Аллы Пугачевой в Израиль. На днях артистка раскрыла рот и заявила: «Алла будет петь». Такое название получила новая песня Орбакайте. Отец певицы Миколас Орбакас дал небольшой комментарий по поводу сингла.