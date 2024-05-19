Певица Корнелия Манго вспомнила, как оказалась в реанимации из-за диет. Об этом она рассказала в шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

Участница «Фабрики звезд» Корнелия Манго призналась, что однажды была в отношениях с мужчиной, который требовал сбросить ее лишний вес. Тогда певица начала принимать жиросжигающие препараты и пять раз в неделю ходила в зал.

Манго также вспомнила, что отказалась от углеводов и питалась только мясом и овощами. В итоге диета негативно сказалась на ее здоровье.

«Я проснулась утром и перестала видеть, был туман в глазах. Прихожу к окулисту, там проверили сахар, у меня 18, сказали, что диабет первого типа, еще врач определила это по отеку сетчатки. Сразу положили в реанимацию», — рассказала она.

После этого случая певица вынуждена носить с собой инсулиновую помпу.

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