Клава Кока раскрыла причину расставания с Александром Повериным. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Клава Кока в конце октября сообщила, что перестала встречаться с победителем проекта «Сердце Клавы» Александром Повериным. Знаменитость тогда не делилась причинами расставания. Однако сейчас она призналась, что из-за загруженного графика они почти перестали общаться.

«Мы не разговаривали недели две. Как-то мы друг от друга отдалились. Он перестал со мной общаться, и я тоже была настолько сильно загружена своей работой, что, приходя домой, мы могли просто сказать друг другу „привет“ и лечь спать», — рассказала она.

Когда певица попыталась поговорить с возлюбленным, разговор у них не клеился. В итоге Кока приняла решение расстаться.

«Я понимала, что это ненормально, неправильно, но была эмоционально опустошена. И в какой-то момент, набравшись смелости, спросила: „Что случилось? Может быть, тебя что-то беспокоит?“ Он сказал: „Ничего“. Я говорю: „Почему ты не общаешься?“ Он говорит: „Так ты же тоже не общаешься“», — вспомнила она.

Ранее мы писали о том, что Клава Кока вышла на связь в слезах после расставания с Повериным.