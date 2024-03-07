Певица Клава Кока рассказала, с чего начинала в шоу-бизнесе

Певица Клава Кока рассказала, что начинала карьеру в составе детского хора. Об этом сообщает aif.ru.

Клава Кока начинала карьеру в Екатеринбурге в детском хоре. Ее коллектив прошел в финал музыкального проекта «Ну-ка, все вместе! Хором». Певица отметила, что рада за успех землячек, которые сумели набрать 100 баллов.

По мнению Клавы, музыкальный коллектив сыграл важную роль в ее формировании. Если бы не хор, то она никогда бы не стала артисткой.

«Именно там мне привили любовь к музыке, чувство стиля. В принципе я так сильно полюбила музыку, наверное, благодаря этому хору», — высказалась знаменитость.

Об успехе коллектива Клава узнала от родителей. После этого певица поздравила руководителя хора, с которой она до сих пор общается.

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