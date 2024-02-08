Певица Клава Кока пригласила на съемки клипа обманутую мошенниками школьницу

Певица Клава Кока встретилась со школьницей, которую обманули мошенники, и пригласила ее на съемки своего клипа. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Исполнительница пригласила на встречу 14-летнюю девочку, которая поверила обманщикам, обещающим ей съемки в клипе Клавы. После того как об этой ситуации написали СМИ, певица решила связаться со школьницей и поддержать ее.

Кока провела время с пострадавшей девочкой и дала советы, как не попасться на уловку мошенников. Кроме этого, звезда пригласила школьницу в свой клип. Девочка была счастлива и поделилась радостными эмоциями.

Напомним, что 14-летняя жительница подмосковного Щёлкова поверила людям, утверждающим, что они устраивают кастинг в новый клип Клавы Коки. Поклонница увидела объявление в соцсетях и откликнулась на него. С ней связался человек, представившийся «менеджером» артистки. Он заставил девочку сделать кадры в обнаженном виде и прислать ему, а после фото появились в Сети. Оказалось, что никакого кастинга для видео не было.

Когда девочка поняла, что ее «развели», то пожаловалась маме, а та обратилась к правоохранителям с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Мужчину ищут.

Ранее певица Клава Кока рассказала, на что тратит свои многомиллионные гонорары.