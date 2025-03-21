Клава Кока возмутилась отношением богатых мужчин к обслуживающему персоналу

Певица Клава Кока в личном блоге высказала недовольство поведением богатых мужчин. По ее словам, чем состоятельнее человек, тем по какой-то причине он хуже относится к обслуживающему персоналу.

Клава призналась, что часто видит бизнесменов в пиджаках, которые грубят официантам и обращаются так, будто они их рабы. Сама артистка считает это неправильным и уверена — все люди заслуживают уважения одинаково.

«Я искренне не понимаю, правда, почему? Почему? То есть, почему сложно сказать „спасибо“ или „пожалуйста“, или улыбнуться лишний раз? Я просто искренне этого не понимаю», — возмутилась Кока.

Певица также подчеркнула, что сама никогда грубо не общается в любым обслуживающим персоналом, и призвала к этому других. Также она упомянула, что хамов с большими кошельками достаточно и в шоу-бизнесе, но она таких людей старается держать на расстоянии.

Ранее Клава Кока отреагировала на первое откровенное интервью экс-бойфренда Александра Поверина.