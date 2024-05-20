Певица Клава Кока ответила на обвинения в краже идеи клипа у Дуа Липы

Певица Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, пожаловалась, что стала объектом травли в Сети после выхода ее нового клипа на песню «Нет парня — нет проблем». Артистку обвинили в плагиате.

В ролике Кока сидит в кафе в красном кружевном топе, а сзади в окно на нее смотрят десятки мужчин. Видео оказалось максимально похожим на клип британской певицы Дуа Липы на песню Training season.

«Словила волну хейта, теперь можно и реальную волну половить», — написала Клава в своем блоге.

Сейчас певица отдыхает в Дубае, поэтому решила просто отшутиться и не акцентировать внимание на копировании идеи клипа зарубежной исполнительницы.

Ранее возлюбленный Клавы Коки, модель Александр Поверин заявил, что не может обещать скорую свадьбу с певицей.