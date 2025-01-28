Певица Ханна похвасталась кольцом с бриллиантом за более чем 15 млн рублей

Певица Ханна показала поклонникам новое кольцо с крупным бриллиантом. По данным Telegram-канала «Звездач», стоит такое ювелирное украшение недешево – более 15 млн рублей.

23 января Ханна отметила день рождения. Исполнительнице хита «Французский поцелуй» исполнилось 34 года. Свой праздник она провела в кругу близких и друзей, которые подарили ей немало подарков. Многие гости в этом году решили преподнести имениннице украшения известного французского бренда. И во время распаковки артистка случайно показала дорогостоящее кольцо.

Судя по фото, украшение выполнено из белого золота, а посередине расположен огромный овальный бриллиант. Стоимость подобного кольца начинается от 15 млн рублей и может достигать 1 млн долларов – все зависит от того, сколько в камне карат.

Напомним, что в 34 года Ханна является матерью двух дочерей. Девочек она родила в браке с продюсером и бизнесменом Пашу. Звезды считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса.

Ранее Ханна показала шесть сумок стоимостью более 10 млн рублей.