НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 августа 2024, 16:26
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Кети Топурия стала мамой в третий раз

37-летняя певица Кети Топурия родила третьего ребенка и дала имя Николь.
Кети Топурия стала мамой в третий раз

© Starface.ru

Певица Кети Топурия сообщила о рождении дочери. Для артистки это третий ребенок. Подробностями она поделилась на своей странице в соцсетях.

Девочка появилась на свет 31 июля. Дочь назвали Николь.

На опубликованном в сети снимке Кети держит младенца за ногу. Под фото она написала дату рождения и имя.

Артистку поздравили продюсер Яна Рудковская, певицы Ани Лорак, Полина Гагарина, Наталья Подольская, Севиль. Артист Сергей Лазарев написал: «Ура! Кэти, дорогая! Поздравляю!»

Ранее поклонники восхитились преображением Топурии во время третьей беременности. Певица сменила одежду оверсайз на облегающие платья.

Напомним, у Топурии есть дочь от бизнесмена Льва Гейхмана. В 2020 году она вышла замуж за Льва Деньгова. В 2021 году у пары родился сын.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Лилия Караева
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