Кети Топурия стала мамой в третий раз

Певица Кети Топурия сообщила о рождении дочери. Для артистки это третий ребенок. Подробностями она поделилась на своей странице в соцсетях.

Девочка появилась на свет 31 июля. Дочь назвали Николь.

На опубликованном в сети снимке Кети держит младенца за ногу. Под фото она написала дату рождения и имя.

Артистку поздравили продюсер Яна Рудковская, певицы Ани Лорак, Полина Гагарина, Наталья Подольская, Севиль. Артист Сергей Лазарев написал: «Ура! Кэти, дорогая! Поздравляю!»

Ранее поклонники восхитились преображением Топурии во время третьей беременности. Певица сменила одежду оверсайз на облегающие платья.

Напомним, у Топурии есть дочь от бизнесмена Льва Гейхмана. В 2020 году она вышла замуж за Льва Деньгова. В 2021 году у пары родился сын.