Певица Кети Топурия отправилась на отдых с мужем на фоне слухов о беременности

Солистка группы «A'Studio», певица Кети Топурия отправилась на отдых вместе с супругом, бизнесменом Львом Деньговым. Артистка поделилась в своей соцсети редким фото с мужем на отдыхе. Об этом пишет Газета.Ru.

На опубликованном фото Кети Топурия запечатлена с мужем за столиком в ресторане. Супруги уже несколько дней отдыхают на море, однако не раскрывают, где именно. Певица лишь показывала подписчикам балкон с видом на море и горы.

Недавно появилась информация о том, что Кети Топурия ждет третьего ребенка. Как утверждают знакомые певицы, Кети Топурия и Лев Деньгов планировали пополнение в семье. Согласно источнику, артистка находится на седьмом месяце беременности.

«Кети продолжает периодически выступать на закрытых мероприятиях, но воздерживается от светских выходов и больших концертов. Знаю, что в декрет планирует уйти незадолго до родов, как было и в прошлый раз, сейчас они с мужем активно готовятся к долгожданному событию», — рассказали в окружении певицы.

Напомним, Кети Топурия и Лев Деньгов вступили в брак в 2020 году. В 2021 году у супругов родился сын Адам. Кроме того, у артистки есть дочь Оливия, которая родилась в 2015 году в браке с бизнесменом Львом Гейхманом.

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