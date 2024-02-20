Ольга Серябкина рассказала, почему скрывала лицо новорожденного сына в соцсетях

Известная певица Ольга Серябкина объяснила, что скрывала лицо новорожденного сына в социальных сетях, поскольку желала уберечь его от негатива. Об этом она заявила в интервью PROZVEZD.

«Когда появляется ребенок, ты его хочешь защитить от любого негатива. Сейчас нет законов в соцсетях: люди могут писать все что угодно, думая, что им все можно. Поэтому долгое время я не публиковала снимки сына», - поделилась артистка.

Певица призналась, что стала показывать наследника в соцсетях лишь после того, как они с супругом поняли, что готовы к этому. Звезда добавила, что подобной позиции придерживаются многие родители.

Помимо этого, Серябкина подчеркнула, что ни разу не ходила на свидания к «суперсладким мальчикам», поскольку не любит мужчин такого типажа.

Ранее Ольга Серябкина рассказала о своем первом бурном романе.

Также Серябкина заявила, что никак не реагирует на хейт в свой адрес.