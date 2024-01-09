Певица Катя Лель вместе с дочерью улетела из России после развода с мужем

Певица Катя Лель, пережившая развод после 18 лет отношений, решила отдохнуть за пределами России. Вместе с дочерью 49-летняя артистка улетела в Дубай, где после новогодних корпоративов расслабляются многие звезды шоу-бизнеса.

«Так важно уметь благодарить за новый день, за тех людей, которые рядом с вами, которые есть в вашей жизни, за тех, кто только будут, и всех тех, кто был вчера, за все уроки жизни», — приводит Газета.Ru слова Лель.

Она также пожелала счастья всем своим подписчикам и призвала их не оглядываться на прошлое.

В 2023 году Катя Лель призналась, что не живет с супругом из-за потери доверия к нему. При этом исполнительница заверила, что ее сердце свободно. По словам знаменитости, они с супругом расстались мирно, инициатором развода стала сама Лель.

Ранее Катя призналась, что хочет мужчину с красивым, качественным телом. Певица рассказала, что не против знакомств с мужчинами. При этом она выдвинула целый список требований к потенциальным возлюбленным.