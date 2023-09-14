Певица Катя Лель рассказала о встрече с пришельцами, которых показали в Мексике

Певица Катя Лель рассказала о своей встрече с пришельцами после того, как мексиканский уфолог Хайме Мауссан продемонстрировал в парламенте страны две древние мумии. Специалист утверждает, что это останки пришельцев. Об этом сообщает газета EL Pais.

Тела пришельцев будут исследованы и изучены в мексиканском Национальном автономном университете. Пока многие не верят в существование НЛО, певица Катя Лель уверяет, что пришельцы существуют! Звезда 90-х говорит, что виделась с ними, и они даже украли у нее зубы.

Встреча знаменитости с представителями внеземных цивилизаций состоялась еще в юности. Катя Лель призвала не бояться их.

«Было очень страшно, но бояться не нужно, они наши создатели и помогают нам. Время осознания пришло», — заявила артистка в беседе с корреспондентом «Подмосковье сегодня».

В разговоре знаменитость отметила, что готова была бы на новую встречу и даже согласилась бы на авантюру. Она смогла бы улететь с ними, но с одним условием.

«Улететь можно, но только с возвращением», — добавила исполнительница.

Ранее певица Катя Лель рассказала, как молитвами исцелила Аниту Цой перед важным концертом. По словам певицы, обладающей способностью исцелять с помощью молитвы «Отче наш», ей удалось помочь подруге по телефону. Артистка также отметила, что энергия проводится через нее высшими силами и она готова помогать людям.