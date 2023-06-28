Певица Катя Лель рассказала, как молитвами исцелила Аниту Цой перед важным концертом

Певица Катя Лель поделилась, как смогла помочь сломавшей перед важным концертом в Кремле палец Аните Цой при помощи высших сил.

Об этом она рассказала журналистам Пятого канала во время премьеры фильма «Мальдивы подождут».

По словам певицы, обладающей способностью исцелять с помощью молитвы «Отче наш», ей удалось помочь подруге по телефону. Артистка также отметила, что энергия проводится через нее высшими силами и она готова помогать людям.

Лель сказала Аните Цой, что к концерту, назначенному на первое октября, она будет полностью здорова. Лель также передали, что исцеление будет завершено уже 26 числа. Певица подчеркнула, что она лишь проводник.

Так и вышло, ровно в этих числах Анита стояла на ногах без костылей.

«Это было чудо. Я просто сидела и рыдала от счастья. Я понимала, какой это был труд, какая ответственность за жизнь другого человека», — поделилась исполнительница трека «Мой мармеладный».

Недавно Катя Лель заявила, что инопланетные силы несколько раз спасали человечество от ядерной войны.