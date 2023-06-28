«Нас проверяют»: певица Катя Лель сделала новое заявление о связи с инопланетянами

Исполнительница хита «Муси-пуси» Катя Лель уже много лет утверждает, что инопланетяне не только существуют, но и регулярно выходят с ней на связь. Певица периодически говорит о том, что в скором времени пришельцы прилетят на Землю и спасут человечество. Но пока они делают это дистанционно, сильно не вмешиваясь в жизнь людей.

В новом интервью артистка заявила, что представители внеземной цивилизации уже неоднократно предотвращали апокалипсис, а многие об этом даже не догадываются. По ее словам, они останавливали ядерную войну, но при этом организовывали все так, будто они не при чем. А все из-за того, что они считают, что не имеют права вторгаться в ситуации человека.

«Нами играют, конечно, нас проверяют. Но, когда уже человечество себя самоуничтожает вот так, как сейчас есть, и есть риск – полное уничтожение планеты», - сообщила Катя Лель в программе телеканала Москва 24 «Историс. Откройте, Давид!»

Вокалистка утверждает, что на самом деле инопланетяне хоть и делают все скрытно, доказательства их вмешательства все же существуют. Просто они есть у определенного круга людей. Сама же Лель мечтает, чтобы в скором времени стало все больше «знающих», ведь, по ее мнению, именно пришельцы могут научить человека жить в мире.

Ранее Катя Лель рассказала, как своими способностями, полученными от инопланетян, исцелила Анастасию Волочкову.