«Его семья об этом знала»: Катя Лель раскрыла неизвестный роман

Певица Катя Лель поделилась подробностями из своей личной жизни. В интервью на YouTube-канале Катерины Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) певица рассказала о своих отношениях с известным ресторатором Александром Волковым, который помог ей с карьерой.

Певица и бизнесмен познакомились с легкой руки Льва Лещенко. Катя Лель рассказала, что ресторатор был старшее ее на 24 года и на тот момент женат. Жена и дети Александра Волкова жили за рубежом. Певица призналась, что сразу заявила предпринимателю, что не будет его любить. Однако влюбленный бизнесмен согласился на такое условие. Как утверждает Катя Лель, он держал ее жизнь под полным контролем в течение восьми лет.

«Он не скрывал, что любил меня. Его семья об этом знала», — поделилась Катя Лель.

Когда певица и ресторатор расстались, он заявил, что его жена просит ее вернуться к нему. Тогда Волков признался, что не живет с супругой и относится к ней как к сестре.

«Но я не стабилен эмоционально. Когда тебя нет рядом, меня нет», — вспомнила слова бизнесмена певица.

Напомним, сейчас певица Катя Лель переживает второй пик популярности после того, как на Западе слушатели стали выкладывать в Сеть видео под ее главный хит «Мой мармеладный».

Ранее мы писали о том, что актриса Агата Муцениеце рассказала о своей первой влюбленности в парня с «бандитским» типажом.

*признана иноагентом на территории РФ