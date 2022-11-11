«Теперь пожинаю плоды»: Лера Кудрявцева сообщила об опасной болезни

Телеведущая Лера Кудрявцева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка признается, что близко к сердцу воспринимает каждую печальную новость. Недавно ее довела до слез история о российском солдате, который отбивался от гранат в окопе.

«Блин, что-то прям слезы. Леша, живи долго», – писала блондинка в личном микроблоге.

Знаменитость отметила, что в последнее время никак не может справиться со своим тревожным состоянием.

«Посттравматический синдром начинается у меня. Три месяца назад еще ковид 2 раза был. А сейчас психоз, невроз и все вытекающие… У моего организма всегда такая замедленная реакция. Если бы бежала, била и орала, такого не было бы. Но молчала, сидела, не шевелилась», – объясняет звезда.

Переживания за россиян, а особенно солдат, сильно сказываются на здоровье теледивы.

«Теперь вот пожинаю плоды. Как бы нам всем выйти из этой истории психически здоровыми», – добавила Лера в своем Telegram-канале.

Поклонники пожалели блондинку и посоветовали ей беречь себя. Но не все коллеги поддерживают Кудрявцеву. Ранее телеведущий Отар Кушанашвили пошутил на эту тему.

«Кудрявцева 364 дня в году болеет. Один день снимается, получает 70 миллионов и идет дальше болеть. У нее вечно что-то в хвори, сейчас спина болит. Я спрашиваю: «Что с тобой, Лера? То у тебя понос, то золотуха». «Не знаю, Отарик, наверное, уже…» – ответила она. Но, нет, не наговаривай на себя, ты роскошно выглядишь! Я Леру люблю любой!» – говорил он в своем шоу «Каково?!» на YouTube.

Некоторые суеверные пользователи Сети всерьез беспокоятся за здоровье артистки. Они пишут, что состояние звезды может говорить о наличии сглаза или порчи.