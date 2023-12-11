Певица Ирина Тонева рассказала, почему не уходит из группы «Фабрика», об этом сообщает aif.ru.

Ирина Тонева — единственная из певиц «Фабрики», которая состоит в коллективе с самого первого состава. В 2002 году эту группу основал Игорь Матвиенко. Тогда ее участницами были Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина.

Однако с годами состав менялся. Так, в разные времена среди солисток были Екатерина Ли, Александра Попова и Мария Гончарук.

По словам Ирины Тоневой, она всегда воспринимала группу как свою семью, поэтому никогда не стремилась менять коллектив.

«Я переподписывала контракт всего пару раз за 21 год, что существует “Фабрика”. Сейчас я уже точно знаю, что меня удерживает — семейственность», — рассказала она.

При этом Тонева активно работает и над сольной карьерой. Певица призналась, что параллельная работа разрешена, но с некоторыми оговорками.

«Если даты наших сольных концертов не пересекаются с выступлениями «Фабрики», нам не запрещено выступать отдельно от группы», — объяснила певица.

Ранее мы писали о том, что Ирина Тонева встретит Новый год вместе с отцом под капельницами.