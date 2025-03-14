Певица Ирина Салтыкова ответила журналистам в Кремле фразой «идите в баню»

Певица Ирина Салтыкова выступила на большом концерте звезд в Кремле. Артистка выглядела роскошно, но беседовать с журналистами не спешила – вопросы ей казались скучными и неинтересными.

«Есть какие-то вопросы нормальные?» - обращалась Салтыкова к прессе.

Тогда журналисты спросили, как успехи дочери. На это певица заявила, что «все прекрасно» и продолжила: «Вопросы у вас, конечно, обалдеть».

Больше с журналистами она не общалась – отправилась к выходу. Закрывая лицо руками от камер, Салтыкова произнесла: «Идите в баню!»

На сцене Кремля она спела хиты «Серые глаза» и «Голубые глазки». С поклонниками артистка была доброжелательна и фотографировалась на память, пишет mk.ru.

Ранее Салтыкова признавалась, что в 58 лет никак не ухаживает за собой. Максимум, что делает певица, - это пользуется косметикой.