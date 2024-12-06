58-летняя экс-солистка «Миража» Ирина Салтыкова раскрыла свой секрет молодости

Певица Ирина Салтыкова рассказала, как ухаживает за собой в 58 лет. Поклонники часто отмечают, что в своем возрасте экс-солистка «Миража» выглядит очень молодо. Но, как выяснилось, никакого секрета у артистки нет.

По признанию Салтыковой, она очень занята работой, поэтому у нее нет времени на какие-то уходы. Поэтому максимум, что она делает — это пользуется косметикой. И то нерегулярно. На гастроли у нее нет возможности везти все «баночки».

«Я очень просто ухаживаю. Стыдно сказать, но никак. Никто не верит», - цитирует слова Ирины Пятый канал.

На состояние кожи Салтыковой повлиял отказ от курения. У нее изменился цвет лица и стал более здоровым. Кроме того, артистка не забывает про спорт. Она занимается гимнастикой. А вот походы к косметологам и пластическим хирургам она не одобряет. Певица считает, что они только вредят и исправить потом проблемы очень сложно или в принципе невозможно.

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