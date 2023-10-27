Певица Ирина Салтыкова назвала пункты своего райдера

Звезда 90-х Ирина Салтыкова до сих пор поет и активно выступает. Артистка назвала пункты своего райдера. Певица выступает уже много лет. Пик ее популярности пришелся на 90-е, но она до сих участвует в концертах и гастролях.

Как выяснилось, пригласить артистку не составляет труда, поскольку ее райдер достаточно неприхотлив.

«У меня обычный райдер: бизнес-класс — обязательно, лучший в городе отель пять звезд — обязательно, машина „Мерседес“ — это все самое дорогое. А остальное все просто — обычный завтрак, обед, ужин. Что есть в городе, то и едим», — призналась 57-летняя исполнительница в интервью Мадонне Мур на YouTube.

Певица отметила, что считает себя нескандальной, она старается не влезать в звездные разборки и не следит за новостями шоу-бизнеса. Поэтому ей сложно выделить артистов, которые нравятся.

Салтыкова также рассказала, как ухаживает за собой. Певица делает маски, иногда ходит на массаж, но нерегулярно, поэтому она называет себя «ленивой и безответственной». Артистка пробовала 20 лет назад сделать ботокс, мезотерапию, но не увидела особого результата от процедур.

«Дурной вкус, когда наколоты губы, сделан нос. Это видно, ведь все похожи», — считает Ирина.

Напомним, после расставания с мужем Виктором Салтыковым у Ирины обнаружили рак. К счастью, заболевание выявили на ранней стадии.