Певица Ирина Ортман рассказала, как ей удается сохранить фигуру. Об этом сообщает aif.ru.

Солистка «Тутси» Ирина Ортман уже больше 20 лет тщательно следит за своим питанием. Певица признается — она давно отказалась от мяса и не жалеет об этом.

«Я вегетарианка и придерживаюсь, так скажем, интуитивного питания. Но я не за аскезу. Когда себе постоянно что-то запрещаешь, это начинает разрушать нервную систему. Каждый должен прислушиваться к своему организму», — рассказала она.

Ортман дала несколько советов тем, кто хочет сохранить фигуру.

«Не открою секрета, его все и так знают: надо меньше есть. Даже спорт не поможет, если у тебя неумеренный аппетит. Желательно за 2−3 часа до сна уже ничего не жевать», — призналась певица.

Солистка «Тутси» рассказала, что после того, как отказалась от мяса, она регулярно проверяет свой организм на уровень железа.

Ранее мы писали о том, что Ирина Ортман вспомнила, как из-за Фриске не попала в «Блестящие».