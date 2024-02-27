«Как мама, сильно переживаю»: Тина Канделаки прокомментировала участие сына в «Новой Фабрике звезд»

Телеведущая Тина Канделаки отреагировала на новость, что ее сын Лео будет участвовать в шоу «Новая Фабрика звезд». Она заявила, что сильно переживает за него, но примет и победу, и поражение.

В личном Telegram-канале Канделаки вышла на связь с поклонниками и рассказала, как относится к тому, что ее ребенок решил пробиваться к славе через реалити. По ее словам, то, что Лео ее наследник, никак не повлияет на его продвижение в проекте. Тина заверила, что он будет наравне со всеми остальными «фабрикантами».

«Как мама, очень сильно переживаю, потому что у нас за спиной 10-летняя карьера, небольшие залы, вера в себя. И, конечно, желание всей нашей семьи, чтобы его мечта быть на сцене исполнилась. Но естественно, как продюсер, могу сказать, что говорю всем – все на решении наставников», - подчеркнула Канделаки.

Телеведущая заявила, что в перезапуске «Фабрики звезд» продюсеры строгие, поэтому участникам нужно будет прилагать усилия, чтобы впечатлить их. Но благодаря этому, по словам Тины, «фабриканты» действительно могут стать настоящими знаменитостями с хитами.

Ранее стало известно имя второго участника реалити-шоу «Новая Фабрика звезд». Им стал сын певца Михаила Круга.