Падала за кулисами и на сцене: в окружении Седоковой рассказали, был ли виной всему алкоголь

Представитель певицы Анны Седоковой назвала причину падения артистки на концерте. Напомним, видео инцидента опубликовали на днях, хотя сделано оно было около двух месяцев назад. На ролике Седокова непонятно говорит, а потом присаживается и падает – артистку поднимали члены коллектива.

Представитель звезды заявила, что причина падения – не алкоголь. В окружении знаменитости возмущены слухами об алкоголизме Седоковой.

«У Анны произошла травма ноги, во время этого концерта она еле держалась и упала. А то, что она была в состоянии опьянения, это какой-то слив. Желтая новость…», - высказалась представительница певицы в беседе с Woman.ru и добавила, что имеет место клевета на артиста и говорить об этом ей не хочется.

Седокова не отреагировала на публикацию видео. В Сети считают, что артистка зависима от алкоголя. Другие уверены, что исполнительница не позволила бы себе выйти на сцену пьяной. Третьи полагают, что проблема действительно в ноге. Артистка жаловалась на травму, ей наложили гипс. До этого Седокова работала через боль и могла потерять равновесие на сцене.

Ранее мы писали подробно о падении певицы во время выступления.