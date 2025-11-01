Певица Ирина Дубцова отговаривала сына Артема от творческой деятельности

Певица Ирина Дубцова высказалась о музыкальной карьере 19-летнего сына Артема. В беседе с Леди Mail артистка призналась, что отговаривала наследника от творческой деятельности.

«Вы знаете, пока он был совсем маленьким, я, конечно же, его всячески отговаривала, не отдала в музыкальную школу, забрала с гитары, забрала с фортепиано и искренне надеялась, что он станет человеком далеким от музыки», – поделилась Ирина.

Она отметила, что ничего не смогла сделать, так как Артем является внуком музыканта, сыном двух музыкантов (папа молодого человека - солист группы PLAZMA Роман Черницын) и правнуком вокалистки.

«Природа решила иначе, поэтому он вырос, пошел с друзьями в караоке, понял, что умеет петь и, собственно, дальше развивает свою карьеру сам, чему я несказанно рада», — добавила звезда.

Певица пояснила, что испытывает волнение, ведь она мама. Но понимает, что сын сам выбирает профессию. Она готова помогать Артему, но он отказывается. Он не просит ее написать для него хит.

«Где я и где песни для 19-летнего классного модного бородатого парня, который слушает совершенно другую музыку», — объяснила Ирина.

