Концертный директор Валерий Васильев раскрыл гонорар Ирины Аллегровой на корпоративах

Концертный директор Валерий Васильев признался, что певица Ирина Аллегрова, которая все реже стала появляться на светских мероприятиях просит 10-миллионный гонорар за корпоратив. Делает она это, по его словам, специально, так как не хочет много работать. Об этом сообщает PROZVEZD.

Артистка уже на протяжении долгого времени предпочитает вести закрытый образ жизни. Даже на сцене ее сейчас увидеть можно крайне редко. И у этого есть причина. С возрастом Аллегрова стала посвящать себя семье и отдыху, ведь за годы в шоу-бизнесе она успела заработать немалое состояние. Теперь вокалистка соглашается петь только за большие деньги. А так как возможность такая есть не у всех, то и предложений ей поступает мало.

«Не каждый заказчик готов осилить такую сумму, которую просит Ирина. Если бы она была готова выступать миллионов за пять, от предложений у нее не было бы отбоя. Но она сознательно лишает себя заработка. Имеет на это полное право», - отметил Васильев.

К слову, Аллегрова уже давно не выпускает новые песни, а если и выходит на сцену, то исполняет старые хиты. Так, впервые после долгого перерыва она появилась перед зрителями на «Песне года».