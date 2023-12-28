71-летняя певица Ирина Аллегрова появится в новогоднюю ночь на ТВ

Певица Ирина Аллегрова, которая с весны 2022 года ушла в тень и не давала концерты, появится в новогоднюю ночь на ТВ. 71-летняя исполнительница снялась в программе «Песни от всей души» и исполнила хит «Моя семья».

Об этом сообщает сайт Woman.ru.

Выпуск программы выйдет на канале «Россия». Аллегрову и других звезд покажут за несколько часов до Нового года.

Гостями программы также стали певица Катя Лель, жена и дети артиста Юрия Шатунова, исполнитель Ярослав Сумишевский и другие.

Аллегрова объяснила свое участие в передаче тем, что ей «захотелось поделиться рабочими и приятными моментами». По словам певицы, в студии была «прекрасная, искренняя и душевная атмосфера».

Напомним, с весны 2022 года она отменила все концерты, посчитав недопустимым проводить развлекательные мероприятия. При этом гонорары Аллегровой одни из самых высоких в шоу-бизнесе: за выступление она может получать не менее 7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что 40-летний поклонник появляется там же, где она, и не пропускает выходы певицы в свет.