Певица IOWA заступилась за Рогова, который раскритиковал стиль Самойловой. Об этом сообщает The Voice.

Несколько дней назад стилист Александр Рогов прокомментировал последние выходы в свет Оксаны Самойловой и Джигана. По словам Рогова, он замечает, что супруга рэпера часто появляется в «дурацких дешевых платьях».

Самойлова же при этом ответила стилисту, что ей все равно, какую одежду носить, дорогую или дешевую. Попутно она прошлась и по стилю самого Рогова.

В конфликт знаменитостей вмешалась певица Катя IOWA, которая заявила, что Рогов в какой-то части своей оценки похвалил Самойлову.

«Он, кстати, сказал, что Самойлова — молодец, что они с Джиганом могут стать русскими Биберами», — рассказала она.

Певица добавила, что уважает Рогова за его мнение.

«Вы видели, как он ведет программы? Как он любит каждого, с кем он соприкасается и работает? Как он преображает простых людей? Как это сложно порой!» — объяснила она.

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