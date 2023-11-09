Певица INSTASAMKA захотела поставить себе памятник в Тюменской области

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, известная под псевдонимом INSTASAMKA, призналась, что родилась в маленьком городе в Тюменской области и не исключила, что когда-нибудь поставит себе памятник в родном Тобольске.

«В планах есть такая идея», – сказала артистка в шоу Богдана Лисовских на YouTube.

Так она ответила на слова ведущего о том, что в центре Тобольска стоит памятник, который прикладывает руку к груди. Он в шутку поинтересовался, не в честь ли INSTASAMKИ установили монумент. На самом деле – это памятник Владимиру Ленину.

В соцсетях сразу же разгорелась дискуссия о том, где артистка могла бы установить памятник в честь себя. Жители Тобольска предложили разместить монумент на Завальном кладбище, прямо в центре города, чтобы привлекать туристов. Некоторые также предложили поставить каменное изваяние в честь INSTASAMKИ прямо возле Тобольского Кремля. В итоге пользователи пришли к выводу, что певица недостойна этой почести, так как ничего существенного не сделала.

Ранее INSTASAMKA рассказала о последствиях операции по увеличению ягодиц. По словам певицы, на первое хирургическое вмешательство она решилась «по приколу». Однако последствия оказались слишком унизительны для нее.