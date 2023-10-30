Павел Воля сравнил INSTASAMKA с поющей без нужной подготовки Ольгой Бузовой

Певица INSTASAMKA, она же Дарья Зотеева, побывала в эфире «Шоу Воли» на ТНТ. Там девушка рассказала историю создания хита «За деньги да». Ведущий шоу Павел Воля, в свою очередь, оценил вокальные данные молодой артистки.

В ходе беседы знаменитостей оказалось, что музыкальная композиция, так понравившаяся многим россиянам, была записана за 15 минут. А вдохновение на ее создание было частично получено из миниатюры Марины Кравец, которая выдала фразу, попавшую в трек INSTASAMKA — «я в Дубае, я отдыхаю».

После обсуждения песни Воля перевел внимание на саму исполнительницу. Он узнал от Даши, что та начала ходить на курсы по вокалу. Юморист тут же заметил, что не видит результатов совершенствования навыка и тут же привел в пример другую артистку — Ольгу Бузову. По словам телеведущего, бывшая звезда «Дома-2» по-прежнему выступает без каких-либо умений и это ей не мешает.

«Бузова так поет всю жизнь и ничего страшного», — сказал комик.

Ранее Ляйсан Утяшева, супруга Павла Воли, рассказала, как сохранить страсть после долгих лет брака. По ее словам, в этом помогут некоторые гимнастические упражнения.