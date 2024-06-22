«Носиком своим недовольна»: Дана Борисова собирается подарить дочери пластическую операцию

В конце августа дочери Даны Борисовой Полине исполнится 17 лет. Телеведущая выбрала для наследницы интересный подарок — ринопластику.

Ринопластика станет первой операцией Полины. Борисова призналась, что дочь похожа на нее: девушку все устраивает во внешности, кроме носа.

«Все устраивает, она похожа на меня, а носиком она своим почему-то недовольна. Считает, что он у нее похож на папин. Я точно категорически не буду ей ничего запрещать», — цитирует 48-летнюю звезду Telegram-канал «Светский хроник».

Недавно знаменитость заявляла, что для комфортной жизни ей хватило бы миллиона рублей в месяц. Ведущая рассказывала о нескольких проектах: она посещает ток-шоу, развивает соцсети. Иногда у Борисовой получается уехать в отпуск по бартеру. Также она говорила, что предпочитает мужчин с заработком выше ее собственного. Борисова вспоминала: раньше в ее жизни были «аферисты-потребители», сейчас таких людей она обходит стороной.

Дана также признавалась в проблемах с запрещенными веществами. Она рассказала, что все это произошло с ней из-за неуверенности в себе. В итоге звезда решилась на лечение, и оно прошло успешно. Телеведущая лежала в реабилитационных центрах, не только в России, но и в других странах.

Ранее дочь Борисовой рассказывала, что принимала препарат для диабетиков «Оземпик», благодаря которому ей удалось похудеть на восемь кг. Но девушка отказалась от лекарства из-за его побочных действий.