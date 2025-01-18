«Этот альфонс к ней приклеился»: Вероника Степанова высмеяла мужа Инстасамки

Психолог Вероника Степанова заявила, что рэп-исполнительница Дарья Зотеева, выступающая под псевдонимом Инстасамка, лукавит, когда говорит, что муж Олег Еропкин, более известный как Moneyken, делает ей дорогие подарки. Специалист выразила уверенность, что добытчиком в семье является артистка, а избранник лишь пользуется ее популярностью.

Степанова назвала 24-летнюю Зотееву женщиной self-made, которой просто понравился красивый мальчик с татуировками.

«Этот альфонс к ней приклеился, и она всем пытается продать идею того, что он ее сделал. Но мы прекрасно знаем, кто кого сделал. Она всячески демонстрирует: „Муж купил, мне муж купил…“ На самом деле она все мужу купила… Это чистой воды сладкий мальчик-альфонсик с одной извилиной», - заявила психолог на своем канале в VK Видео.

Она также отметила, что влюбленная Инстасамка любуется мужем, а он купается в роскошной жизни и популярности жены.

«Все держится на Инстасамке», — сказала Степанова, добавив, что певица на самом деле не хулиганка, а скромная и ранимая девушка.

По мнению Степановой, Зотеева обманывает школьников фейковым образом, но на самом деле заботится о маме и сестре, ориентирована на одного партнера, семью и здоровье.

Ранее психолог Вероника Степанова заявила, что Клава Кока (Клавдия Высокова) несмотря на физическую красоту, в творческом плане ничего из себя не представляет. По ее мнению, у певицы есть что-то «немножечко колхозное, скучноватое», а также полностью отсутствует харизма.